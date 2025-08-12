На кордоні України знайшли велику партію фальшивих популярних іграшок Лабубу (фото)

На кордоні з Україною вилучили майже 17 тисяч дитячих іграшок та аксесуарів із символікою популярного бренду "Лабубу". Товари на загальну суму півмільйона гривень виявилися підробкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.
Як зазначили у відомстві, днями закарпатські митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця.
Правовласник торговельної марки підтвердив порушення прав інтелектуальної власності та надав висновок, що товари є фальсифікованими.
Загалом вилучено 16850 одиниць товарів китайського походження, серед них 7 440 м’яких іграшок, 8 120 брелків, 1 140 силіконових чохлів та 150 чохлів для навушників. Попередня вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень.
Щодо підприємця складено протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України.
Справу передадуть до суду.
Фото: на кордоні з Україною вилучили майже 17 тисяч дитячих іграшок та аксесуарів із символікою популярного бренду "Лабубу" (/t.me/UkraineCustoms)
Це милі, трохи монструваті ляльки-колекційні предмети, створені гонконзьким художником Касінгом Лунгом.
Їхня популярність стрімко зросла останніми місяцями, і навіть знаменитості, такі як Дуа Ліпа та Ріанна, були помічені з цими "моторошними істотами" на своїх сумках.
Особлива привабливість Labubu полягає в "елементі сліпої коробки" - ви ніколи не знаєте, яка саме лялька дістанеться вам, доки не відкриєте упаковку. Це спонукає колекціонерів купувати їх цілими партіями.
Як і з будь-яким популярним товаром, зростаючий попит на оригінальні Labubu призвів до появи безлічі підробок.
