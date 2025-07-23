Labubu чи Lafufu? Як не купити іграшку, яка становить загрозу для дітей

Якщо ваші діти (або й ви самі) захоплені популярними пухнастими ляльками Labubu, вам варто знати про серйозну загрозу. По всьому світові активно вилучають підроблені версії цих іграшок, які можуть становити значний ризик для здоров'я та безпеки.

Що таке Лафуфу, чим вони відрізняються від Лабубу та чому можуть бути небезпечними, розповідає РБК-Україна з посиланням на WWD.

Lafufu замість Labubu?

Labubu - це милі, трохи монструваті ляльки-колекційні предмети, створені гонконзьким художником Касінгом Лунгом.

Їхня популярність стрімко зросла останніми місяцями, і навіть знаменитості, такі як Дуа Ліпа та Ріанна, були помічені з цими "моторошними істотами" на своїх сумках.

Особлива привабливість Labubu полягає в "елементі сліпої коробки" - ви ніколи не знаєте, яка саме лялька дістанеться вам, доки не відкриєте упаковку. Це спонукає колекціонерів купувати їх цілими партіями.

Як і з будь-яким популярним товаром, зростаючий попит на оригінальні Labubu призвів до появи безлічі підробок.

Ці фальшивки отримали назву "Лафуфуси" - дешеві імітації, створені заради швидкого заробітку на тренді. Їх можна знайти скрізь - від невеликих магазинів до оманливо схожих на оригінальні вебсайтів і навіть у вуличних торговців.

Зрозуміло, що батьки, яких діти вмовляють придбати бажану ляльку, можуть спокуситися на дешевшу підробку.

Однак виробники наполегливо застерігають від цього! "Лафуфуси" не пройшли необхідних перевірок на відповідність торгівельним стандартам, санітарним нормам та безпеці, які є обов'язковими для іграшок. Це означає, що їхня безпека для малюків не може бути гарантована.

Яка небезпека приховується у підробках?

Головна загроза "Лафуфусів" - це дрібні деталі, які можуть відпадати та становити небезпеку задухи для маленьких дітей.

У багатьох країнах світу вже випустили офіційні попередження і фальшиві іграшки почали вилучати з магазинів.

"Підприємства та споживачі повинні знати, що ці підроблені версії колекційних ляльок-іграшок потенційно небезпечні та можуть становити небезпеку задухи для маленьких дітей", - вказано у попередженнях.

Варто додати, що усі вилучені товари мали низьку якість і не мали належного маркування безпеки та/або торгових марок, як того вимагає законодавство ЄС.

"У них були нещільно прилеглі частини, якими маленькі діти могли вдавитися", - додають виробники.

Лафуфу може бути небезпечна для дитини (фото: Getty Images)

Як відрізнити оригінальний Labubu від небезпечної підробки?

Хоча "Лафуфуси" можуть виглядати схожими на оригінал, існують чіткі ознаки, які допоможуть вам розпізнати фальшивку:

Якість швів та деталей

У підробок часто помітні низька якість швів, неакуратне виконання, а також можуть відпадати руки та ноги.

Кількість зубів

Це одна з найбільш помітних відмінностей. Справжні Labubu мають рівно дев'ять зубів. Якщо їх більше або менше - це підробка.

Колір обличчя

Для обличчя оригінальних Labubu використовуються бліді та персикові тони. Якщо ви бачите помаранчеві, жовті або надто рожеві відтінки, це може бути ознакою фальшивки.

Упаковка

Офіційна упаковка Labubu має матове покриття з приглушеними кольорами. Підроблені коробки часто мають надто яскраві, кричущі тони.

QR-код та етикетка

Після виймання з упаковки на аксесуарі має бути етикетка з інструкціями з догляду та QR-кодом. Цей код має перенаправляти на офіційний вебсайт Pop Mart. Відсутність коду або він не працює - це підробка.

Штамп на нозі

Оригінальні Labubu мають штамп на правій нозі.

Якщо ви не можете перевірити автентичність за упаковкою, зверніть увагу на ці дрібні, але важливі деталі. Купуйте оригінали лише в офіційних точках продажу Pop Mart або на їхньому верифікованому сайті.

Пам'ятайте, що безпека ваших дітей завжди має бути на першому місці. Будьте пильними при покупці цих популярних колекційних предметів.