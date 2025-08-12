На границе Украины нашли крупную партию фальшивых популярных игрушек Лабубу (фото)

Что такое Labubu

Это милые, немного монструватые куклы-коллекционные предметы, созданные гонконгским художником Касингом Лунгом.

Их популярность стремительно возросла в последние месяцы, и даже знаменитости, такие как Дуа Липа и Рианна, были замечены с этими "жуткими существами" на своих сумках.

Особая привлекательность Labubu заключается в "элементе слепой коробки" - вы никогда не знаете, какая именно кукла достанется вам, пока не откроете упаковку. Это побуждает коллекционеров покупать их целыми партиями.

Как и с любым популярным товаром, растущий спрос на оригинальные Labubu привел к появлению множества подделок.

Как отличить оригинальный Labubu от опасной подделки - читайте в материале РБК-Украина.