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На кордоні України та Польщі відновили пропуск транспорту

Ягодин, Субота 30 листопада 2024 11:12
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На кордоні України та Польщі відновили пропуск транспорту Ілюстративне фото: на кордоні України та Польщі відновили пропуск авто (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні України та Польщі відновили пропуску транспорту у суботу, 30 листопада. Пункт "Ягодин - Дорогуськ" працює у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.

Як зазначають митники, у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею відновлено пропуск транспортних засобів у обох напрямках.

За інформацією польських митників, сьогодні зранку відновлено роботу електронної системи митного оформлення. Пункт пропуску працює у штатному режимі.

Обмеження руху на кордоні

У п'ятницю, 29 листопада, на українсько-польському кордоні призупинили пропуск вантажівок. Митники зазначили, що йдеться про пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Польська сторона повідомила про збій системи митного оформлення.

Також вчора виникли перебоїв на кордоні з Молдовою та Румунією. На пунктах пропуску призупинили пропускні операції. Одеська міськрада повідомила, що це було пов'язано з технічними несправностями.

Варто додати, що 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Після двох днів протестів аграрії розблокували рух вантажівок на кордоні.

Проте польські фермери погрожують новою блокадою. Вони анонсували протест після 10 грудня.

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