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На кордоні України з Польщею можливі затримки: у чому причина

П'ятниця 29 листопада 2024 18:54
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На кордоні України з Польщею можливі затримки: у чому причина Ілюстративне фото: на кордоні України з Польщею можливі затримки 29 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинено в'їзд вантажівок в Україну. Це сталося через збій системи митного оформлення у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

Як зазначили на митниці, польська сторона повідомила, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.

"Через це вантажні транспортні засоби не подаються суміжною стороною на в’їзд в Україну. При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляються у штатному режимі", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали про те, що з 1 листопада для водіїв в Україні впровадили нові обмеження швидкості та посилили контроль на польському кордоні.

Детальніше про зміни, які чекають на українців в листопаді, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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