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На кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції: у чому причина

П'ятниця 29 листопада 2024 20:59
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На кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції: у чому причина Ілюстративне фото: на кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На кордоні України з Молдовою та Румунією було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною є технічні несправності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинено пропускні операції", - сказано в повідомленні відомства.

Там уточнили, що через технічні несправності оформлення осіб та транспортних засобів призупинено.

У міськраді закликали враховувати таку інформацію під час планування поїздок.

Затримки на кордоні з Польщею

Нагадаємо, раніше Державна митна служба України попереджала, що у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинили пропуск вантажівок на українську територію.

Причиною стало те, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.

При цьому вантажівки безперешкодно продовжують виїжджати з України.

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