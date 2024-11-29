На кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції: у чому причина

Ілюстративне фото: на кордоні України з Молдовою та Румунією призупинили пропускні операції (Getty Images)

На кордоні України з Молдовою та Румунією було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною є технічні несправності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинено пропускні операції", - сказано в повідомленні відомства. Там уточнили, що через технічні несправності оформлення осіб та транспортних засобів призупинено. У міськраді закликали враховувати таку інформацію під час планування поїздок.