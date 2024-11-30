На границе Украины и Польши возобновили пропуск транспорта в субботу, 30 ноября. Пункт "Ягодин - Дорогуск" работает в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

По информации польских таможенников, сегодня утром возобновлена работа электронной системы таможенного оформления. Пункт пропуска работает в штатном режиме.

Как отмечают таможенники, в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств по обоим направлениям.

Ограничение движения на границе

В пятницу, 29 ноября, на украино-польской границе приостановили пропуск грузовиков. Таможенники отметили, что речь идет о пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Польская сторона сообщила о сбое системы таможенного оформления.

Также вчера возникли перебои на границе с Молдовой и Румынией. На пунктах пропуска были приостановлены пропускные операции. Одесский горсовет сообщил, что это было связано с техническими неисправностями.

Следует добавить, что 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной. После двух дней протестов аграрии разблокировали движение грузовиков на границе.

Однако польские фермеры угрожают новой блокадой. Они анонсировали протест после 10 декабря.

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