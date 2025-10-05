ua en ru
Головна » Новини » У світі

На кордоні України з Польщею можливі черги: рух вантажівок ускладнено

Неділя 05 жовтня 2025 11:16
На кордоні України з Польщею можливі черги: рух вантажівок ускладнено Ілюстративне фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці 5 жовтня на польській митниці стався технічний збій у роботі електронної системи оформлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Через це можливі ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон.

Як повідомила польська сторона, на вʼїзд в Україну система наразі працює в аварійному режимі, а на виїзд з України приймають лише порожні транспортні засоби.

Про відновлення пропуску транспорту в повному обсязі повідомлять додатково.

Раніше РБК-Україна розповідало, що прикордонники після затримання чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон, повідомляють про це територіальні центри комплектування. Там перевіряють, чи не ухиляється людина від мобілізації та чи актуальні її військово-облікові дані.

Кордон з Україною Польща Державна митна служба
