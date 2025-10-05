На кордоні України з Польщею можливі черги: рух вантажівок ускладнено

Ілюстративне фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (GettyImages)

Вранці 5 жовтня на польській митниці стався технічний збій у роботі електронної системи оформлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Через це можливі ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон. Як повідомила польська сторона, на вʼїзд в Україну система наразі працює в аварійному режимі, а на виїзд з України приймають лише порожні транспортні засоби. Про відновлення пропуску транспорту в повному обсязі повідомлять додатково.