На границе Украины с Польшей возможны очереди: движение грузовиков затруднено
Утром 5 октября на польской таможне произошел технический сбой в работе электронной системы оформления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.
Из-за этого возможны осложнения движения грузового транспорта через украинско-польскую границу.
Как сообщила польская сторона, на въезд в Украину система пока работает в аварийном режиме, а на выезд из Украины принимают только пустые транспортные средства.
О восстановлении пропуска транспорта в полном объеме сообщат дополнительно.
