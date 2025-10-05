ua en ru
На границе Украины с Польшей возможны очереди: движение грузовиков затруднено

Воскресенье 05 октября 2025 11:16
На границе Украины с Польшей возможны очереди: движение грузовиков затруднено
Автор: Наталья Кава

Утром 5 октября на польской таможне произошел технический сбой в работе электронной системы оформления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Из-за этого возможны осложнения движения грузового транспорта через украинско-польскую границу.

Как сообщила польская сторона, на въезд в Украину система пока работает в аварийном режиме, а на выезд из Украины принимают только пустые транспортные средства.

О восстановлении пропуска транспорта в полном объеме сообщат дополнительно.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что пограничники после задержания мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу, сообщают об этом в территориальные центры комплектования. Там проверяют, не уклоняется ли человек от мобилизации и актуальны ли его военно-учетные данные.

