На кордоні України з Молдовою закрили п'ять КПП: в чому причина

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні на молдавсько-українському кордоні призупинили роботу 5 КПП.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Молдови NewsMaker.
Як повідомляє прикордонна поліція Молдови, роботу призупинили:
Молдавські прикордонники закликають своїх співгромадян тимчасово відкласти поїздки до України.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого ракетного удару по території України з боку Росії 31 жовтня.
Тим часом у Молдові впала російська ракета, яку було збито нашою ППО.
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