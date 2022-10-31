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На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП: в чем причина

Фото: на границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированного ракетного удара по Украине на молдавско-украинской границе приостановили работу 5 КПП.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Молдавии NewsMaker.

Как сообщает пограничная полиция Молдовы, работу приостановили:

  • КПП Джурджулешты-Рени из-за отключения электроэнергии на украинской стороне;
  • КПП в Атаках, Ларге, Унгури, Бричанах по соображениям безопасности.

Молдавские пограничники призывают своих сограждан временно отложить поездки в Украину.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного ракетного удара по территории Украины со стороны России 31 октября.

Между тем в Молдове упала российская ракета, которая была сбита нашей ПВО.

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