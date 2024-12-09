На кордоні України з Молдовою призупинили пропускні операції: у чому причина

Як зазначили у відомстві, у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.

Причина - технічні несправності бази даних митниці Молдови.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку", - повідомили у прикордонники.

Затримки на кордоні

Раніше ми писали про те, що 5 грудня на кордоні України з Молдовою та Румунією було тимчасово зупинено пропускні операції. Причиною були також технічні несправності.