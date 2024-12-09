На границе Украины с Молдовой приостановили пропускные операции: в чем причина

На границе Украины с Молдовой утром понедельника, 9 декабря, были временно остановлены пропускные операции. Причиной являются технические неисправности
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
Как отметили в ведомстве, в пунктах пропуска на границе с Молдовой в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта.
Причина - технические неисправности базы данных таможни Молдовы.
"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок в этом направлении", - сообщили в пограничники.
Ранее мы писали о том, что 5 декабря на границе Украины с Молдовой и Румынией были временно остановлены пропускные операции. Причиной являлись также технические неисправности.
К тому же Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" приостановили пропуск грузовиков на украинскую территорию.
Причиной послужило то, что в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления.
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