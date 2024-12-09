RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

На границе Украины с Молдовой приостановили пропускные операции: в чем причина

Иллюстративное фото: на границе Украины с Молдовой приостановили пропускные операции 9 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На границе Украины с Молдовой утром понедельника, 9 декабря, были временно остановлены пропускные операции. Причиной являются технические неисправности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как отметили в ведомстве, в пунктах пропуска на границе с Молдовой в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта.

Причина - технические неисправности базы данных таможни Молдовы.

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок в этом направлении", - сообщили в пограничники.

Задержки на границе

Ранее мы писали о том, что 5 декабря на границе Украины с Молдовой и Румынией были временно остановлены пропускные операции. Причиной являлись также технические неисправности.

К тому же Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" приостановили пропуск грузовиков на украинскую территорию.

Причиной послужило то, что в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с УкраинойМолдова