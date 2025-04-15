На кордоні Сумської області зірвали спробу прориву ворога

Українські прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумської області. Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби ( ДПСУ ).

За даними пресслужби, на одній із ділянок ведення активних бойових ді прикордонники безжалісно знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку, які є законними цілями Сил оборони України.

Оператори БпЛА прикордонного загону знищили ворожі квадроцикли, засоби зв’язку та штурмові групи росіян, які намагаються зайти на територію Сумської області.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Наступ в Сумській області

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових наступальних дій на північному кордоні України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. За його словами, зросла кількість боїв на всіх основних напрямках.