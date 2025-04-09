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Чи вдається військам РФ закріпитися в Сумській області: відповідь експерта

Україна, Середа 09 квітня 2025 08:25
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Чи вдається військам РФ закріпитися в Сумській області: відповідь експерта Фото: Російські ДРГ зайшли в Сумську область (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Олександр Білоус

Росія розпочала наступ на півночі, закидаючи малі диверсійні групи в Сумську область. Їхня мета - не закріпитися, а знищити логістику та вийти в тил українським силам.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія йде в наступ, поки США говорять про мир: що зараз на фронті".

Як зазначається в матеріалі, окупаційні війська уже ввійшли в кілька населених пунктів Сумської області - Новеньке та частково в Басівку. Їхнє завдання - просунутись далі в бік Юнаківки та КПП "Суджа", щоби вийти в тил тому нашому угрупованню, яке залишається в Курській області і паралельно створити ту саму "санітарну зону" у своєму прикордонні.

Проте експерти стверджують, що в Юнаківку, Новеньке та Басівку окупанти просуваються малими диверсійно-розвідувальними групами - по 5-7 чоловік.

"Вони зайшли в Новеньке, воно повністю розбомблене, там нема за що зачепитися. Але зайшли ДРГ, по 5-7 тіл, мікроскопічні. Їх задача - запускати дрони, відслідковувати пересування військ. Їхня задача - зробити максимальну шкоду логістиці, яка ведеться по трасі. Але це не означає, що вони зайшли і закріпилися, мова йде про декілька цих ДРГ", - розповідає військовий експерт Павло Нарожний.

Нагадаємо, у березні ЗСУ майже повністю вийшли з Курської області Росії, де вони перебували з серпня минулого року.

Як зазначив 7 квітня президент України Володимир Зеленський, ЗСУ зберігають присутність у Курській області та в Бєлгородській області.

"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що головна мета операції ЗСУ, як і раніше, - максимально захистити українську землю, зокрема громади у Сумській та Харківській області, від російських окупантів.

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