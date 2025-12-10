UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що змінюється для українців

Система EES не впливає на загальний порядок перетину кордону (фото ілюстративне: dpsu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 10 грудня, у пунктах пропуску на кордоні з Румунією розпочинає роботу цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон у Facebook.

В яких пунктах пропуску запустили систему EES

Українцям розповіли, що згідно з інформацією Прикордонної поліції Румунії з 10 грудня 2025 року в пунктах пропуску почала функціонувати цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Уточнюється при цьому, що робота системи EES в пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" була розпочата ще раніше - з 12 жовтня.

Сьогодні ж вносити установчі та біометричні дані до системи почали в пунктах пропуску:

  • "Дяківці - Раковець";
  • "Красноїльськ - Вікову де Сус";
  • "Дякове - Халмеу".

Тим часом пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Що змінюється для українців на кордоні

Процедура перетину кордону за системою EES передбачає:

  • сканування паспорта;
  • фотографування особи;
  • зняття відбитків пальців громадян третіх країн (у тому числі й громадян України).

"Під час першого перетину кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС", - пояснили прикордонники.

Згодом - при наступних перетинах кордону людиною - біометричні дані звірятимуть із цим записом.

Зазначається також, що у дітей віком до 12 років відбитки пальців не скануватимуть.

Чим важливе запровадження системи EES

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що система EES впроваджується для:

  • прискорення прикордонного контролю;
  • підвищення безпеки;
  • точного обліку термінів перебування іноземців в ЄС;
  • протидії незаконній міграції.

При цьому увагу громадян звернули на те, що "функціонування системи EES не впливає на загальний порядок перетину кордону".

"Просимо враховувати цю інформацію під час планування подорожей", - підсумували у прес-службі регіонального управління ДПСУ.

Публікація прикордонників (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Нагадаємо, офіційне запровадження біометричної (або цифрової) системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони стартувало ще з 12 жовтня 2025 року.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому на це є пів року.

Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в бліц-інтерв'ю РБК-Україна пояснив, як проїхати кордон швидко та без черг.

Крім того, ми розповідали про зміни в алгоритмі бронювання місця в черзі для перетину кордону для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників.

Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.

