На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що змінюється для українців

Відсьогодні, 10 грудня, у пунктах пропуску на кордоні з Румунією розпочинає роботу цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон у Facebook.
Українцям розповіли, що згідно з інформацією Прикордонної поліції Румунії з 10 грудня 2025 року в пунктах пропуску почала функціонувати цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).
Уточнюється при цьому, що робота системи EES в пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" була розпочата ще раніше - з 12 жовтня.
Сьогодні ж вносити установчі та біометричні дані до системи почали в пунктах пропуску:
Тим часом пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.
Процедура перетину кордону за системою EES передбачає:
"Під час першого перетину кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС", - пояснили прикордонники.
Згодом - при наступних перетинах кордону людиною - біометричні дані звірятимуть із цим записом.
Зазначається також, що у дітей віком до 12 років відбитки пальців не скануватимуть.
У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що система EES впроваджується для:
При цьому увагу громадян звернули на те, що "функціонування системи EES не впливає на загальний порядок перетину кордону".
"Просимо враховувати цю інформацію під час планування подорожей", - підсумували у прес-службі регіонального управління ДПСУ.
Нагадаємо, офіційне запровадження біометричної (або цифрової) системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони стартувало ще з 12 жовтня 2025 року.
Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому на це є пів року.
Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в бліц-інтерв'ю РБК-Україна пояснив, як проїхати кордон швидко та без черг.
Крім того, ми розповідали про зміни в алгоритмі бронювання місця в черзі для перетину кордону для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників.
Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.