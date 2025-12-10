На границе с Румынией заработала система EES: что меняется для украинцев

С сегодняшнего дня, 10 декабря, в пунктах пропуска на границе с Румынией начинает работу цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - Западная граница в Facebook.
Украинцам рассказали, что согласно информации Пограничной полиции Румынии с 10 декабря 2025 года в пунктах пропуска начала функционировать цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).
Уточняется при этом, что работа системы EES в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" началась еще раньше - с 12 октября.
Сегодня же вносить установочные и биометрические данные в систему начали в пунктах пропуска:
Между тем пункт пропуска "Порубне - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.
Процедура пересечения границы по системе EES предусматривает:
"Во время первого пересечения границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, который направляется в ЕС", - объяснили пограничники.
Впоследствии - при последующих пересечениях границы человеком - биометрические данные будут сверять с этой записью.
Отмечается также, что у детей в возрасте до 12 лет отпечатки пальцев сканировать не будут.
В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что система EES внедряется для:
При этом внимание граждан обратили на то, что "функционирование системы EES не влияет на общий порядок пересечения границы".
"Просим учитывать эту информацию при планировании путешествий", - подытожили в пресс-службе регионального управления ГПСУ.
Напомним, официальное введение биометрической (или цифровой) системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны стартовало еще с 12 октября 2025 года.
Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом на это есть полгода.
