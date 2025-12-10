На границе с Румынией заработала система EES: что меняется для украинцев

В каких пунктах пропуска запустили систему EES

Украинцам рассказали, что согласно информации Пограничной полиции Румынии с 10 декабря 2025 года в пунктах пропуска начала функционировать цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).

Уточняется при этом, что работа системы EES в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" началась еще раньше - с 12 октября.

Сегодня же вносить установочные и биометрические данные в систему начали в пунктах пропуска:

"Дякивци - Раковец";

"Красноильск - Викову де Сус";

"Дякове - Халмеу".

Между тем пункт пропуска "Порубне - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.

Что меняется для украинцев на границе

Процедура пересечения границы по системе EES предусматривает:

сканирование паспорта;

фотографирование лица;

снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (в том числе и граждан Украины).

"Во время первого пересечения границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, который направляется в ЕС", - объяснили пограничники.

Впоследствии - при последующих пересечениях границы человеком - биометрические данные будут сверять с этой записью.

Отмечается также, что у детей в возрасте до 12 лет отпечатки пальцев сканировать не будут.

Чем важно введение системы EES

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что система EES внедряется для:

ускорения пограничного контроля;

повышения безопасности;

точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС;

противодействия незаконной миграции.

При этом внимание граждан обратили на то, что "функционирование системы EES не влияет на общий порядок пересечения границы".

"Просим учитывать эту информацию при планировании путешествий", - подытожили в пресс-службе регионального управления ГПСУ.

Публикация пограничников (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)