На кордоні з Румунією один із КПП призупинить в’їзд транспорту: де водіям шукати об’їзд

За даними прикордонників, в’їзд автомобілів до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде обмежений 12 листопада з 08:00 до 16:00.

Причиною незручностей стали ремонтні роботи на румунському боці кордону - там планують замінити модульні кабіни, де здійснюється прикордонний контроль.

Водіям радять заздалегідь скористатися найближчим альтернативним пунктом пропуску - "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Водночас для пішоходів рух повністю не перекриватимуть, проте в зазначені години проходження контролю може тривати довше, ніж зазвичай.

У ДПСУ закликають мандрівників врахувати ці зміни під час планування поїздки, щоб уникнути черг.