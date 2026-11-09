Один з КПП на кордоні з Румунією тимчасово не працюватиме 10 листопада

Рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Обмеження діятимуть 10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00. За інформацією румунської сторони, у цей період на території пункту пропуску проводитимуть технічні роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю.

Окрім обмежень для транспорту, протягом цього часу також можливе уповільнення оформлення пішоходів.

Прикордонники рекомендують водіям автотранспорту заздалегідь скоригувати свої маршрути. Для перетину кордону з Румунією пропонують скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Громадян просять урахувати тимчасові незручності під час планування поїздок, щоб уникнути зайвого очікування в чергах на кордоні.