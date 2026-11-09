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Один з КПП на кордоні з Румунією тимчасово не працюватиме 10 листопада

17:52 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Один з КПП на кордоні з Румунією тимчасово не працюватиме 10 листопада Фото: кордон з Румунією (Getty Images)
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Рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Обмеження діятимуть 10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00. За інформацією румунської сторони, у цей період на території пункту пропуску проводитимуть технічні роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю.

Окрім обмежень для транспорту, протягом цього часу також можливе уповільнення оформлення пішоходів.

Прикордонники рекомендують водіям автотранспорту заздалегідь скоригувати свої маршрути. Для перетину кордону з Румунією пропонують скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Громадян просять урахувати тимчасові незручності під час планування поїздок, щоб уникнути зайвого очікування в чергах на кордоні.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, що пункти пропуску Устилуг на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині є найпопулярнішими, тому там періодично можуть виникати черги.

РБК-Україна також писало, що Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною щодо перенесення митного контролю вглиб їхніх країн.

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