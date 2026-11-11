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На границе с Румынией один из КПП приостановит въезд транспорта: где водителям искать объезд

17:20 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: на границе с Румынией временно ограничат движение транспорта (Getty Images)

Движение транспорта на украинско-румынской границе в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат в четверг, 12 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, въезд автомобилей в Румынию через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет ограничен 12 ноября с 08:00 до 16:00.

Причиной неудобств стали ремонтные работы на румынской стороне границы - там планируют заменить модульные кабины, где осуществляется пограничный контроль.

Водителям советуют заранее воспользоваться ближайшим альтернативным пунктом пропуска - "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

В то же время для пешеходов движение полностью не будут перекрывать, однако в указанные часы прохождение контроля может продолжаться дольше обычного.

В ГПСУ призывают путешественников учесть эти изменения при планировании поездки во избежание очередей.

Напомним, что 10 ноября на украинско-румынской границе уже вводились аналогичные ограничения.

Тогда пункт пропуска "Солотвино - Сигета-Мармация" временно не работал на въезд для транспорта с 08:00 до 16:00 из-за технических работ румынской стороны по замене модульных кабин пограничного контроля.

Кроме того, в Украине продолжают обновлять правила пересечения государственной границы для отдельных категорий граждан.

В частности, в конце октября в парламенте был разработан законопроект о приоритетном пересечении границы для ветеранов.

Документ предусматривает, что участники боевых действий, а также члены их семей, путешествующие вместе с ними в одном автомобиле, будут иметь право на первоочередной проезд.

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Государственная пограничная службаУкраинаРумынияГраница с Украиной