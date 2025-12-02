На кордоні з Румунією обмежують роботу одного із пунктів пропуску: що зміниться

Коли обмежують рух

За інформацією ДПСУ, у будні дні - з понеділка по п’ятницю - з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів у цьому пункті тимчасово призупиняється. Пішохідний перехід працює у звичному режимі, без змін.

Чому виникли обмеження

Обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса, що сполучає українське Солотвино та румунське Сігету-Мармацієй.

Роботи тривають, тому пропуск автомобілів у визначені години тимчасово неможливий.

Що радять подорожнім

Прикордонники закликають водіїв враховувати графік обмежень під час планування поїздок. За можливості рекомендують обирати інші доступні пункти пропуску на українсько-румунській ділянці кордону, щоб уникнути затримок.

Обмеження діятимуть орієнтовно три тижні (скриншот)