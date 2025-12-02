UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На кордоні з Румунією обмежують роботу одного із пунктів пропуску: що зміниться

Обмеження діятимуть більш як три тижні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Державна прикордонна служба України попереджає про продовження тимчасових обмежень руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією. Обмеження діють із 2 грудня та триватимуть орієнтовно 22 доби.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Держприкордонслужби" у Telegram.

Коли обмежують рух

За інформацією ДПСУ, у будні дні - з понеділка по п’ятницю - з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів у цьому пункті тимчасово призупиняється. Пішохідний перехід працює у звичному режимі, без змін.

Чому виникли обмеження

Обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса, що сполучає українське Солотвино та румунське Сігету-Мармацієй.

Роботи тривають, тому пропуск автомобілів у визначені години тимчасово неможливий.

Що радять подорожнім

Прикордонники закликають водіїв враховувати графік обмежень під час планування поїздок. За можливості рекомендують обирати інші доступні пункти пропуску на українсько-румунській ділянці кордону, щоб уникнути затримок.

Обмеження діятимуть орієнтовно три тижні (скриншот)

Читайте також про те, що міжнародні поїздки для українців стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Раніше ми писали про те, що Європейський Союз впроваджує систему в’їзду-виїзду EES (Entry/Exit System), яка фіксує дані всіх іноземців, що перетинають кордони Шенгенської зони, зокрема й українців. Водночас жодних нових чи додаткових документів перед поїздкою до ЄС мати не потрібно.

