На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Державна прикордонна служба України опублікувала фото, на яких можна побачити чимало снігу на деяких ділянках кордону з Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.
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У ДПСУ розповіли, що зима в Україні набирає обертів.
Уточнюється, що на гірських ділянках державного кордону з Румунією сніговий покрив вже досягає 50-60 сантиметрів.
Засніжена природа на деяких ділянках кордону (фото: facebook.com/DPSUkraine)
На оприлюднених прикордонниками кадрах можна побачити засніжені схили, дерева й дороги.
Пересуватись засніженими дорогами набагато складніше (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Зазначається що сніг, додаючи зимові барви, ускладнює роботу прикордонників.
Чотирилапі товариші прикордонників (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Від поточних погодних залежать не лише люди. Службовим тваринам також нелегко.
Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж наступної доби, 23 листопада, на території нашої країни буде хмарно:
Там температура вночі очікується в межах 3-8 градусів нижче нуля (мороз). Вдень - близько нуля.
Крім того, синоптики прогнозують:
Температура вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
На решті території України - помірні (місцями - значні) опади переважно у вигляді дощу.
Температура впродовж доби:
Прогноз погоди на 23 листопада в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)
"У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця", - додали в Укргідрометцентрі.
Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с.
У південних, східних, більшості центральних і Сумській областях - пориви вітру 17-22 м/с. Вночі на півдні країни - місцями 25 м/с.
Прогноз погоди від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як Київ та інші міста України засипає снігом.
Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів".
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