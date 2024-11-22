На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як Київ та інші міста України засипає снігом.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів".

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