На границе с Румынией насыпало уже до 60 см снега: потрясающие фото

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Киев и другие города Украины засыпает снегом.

Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, долго ли в Украине будет снег и когда обещают "без осадков".

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