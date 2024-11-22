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На границе с Румынией насыпало уже до 60 см снега: потрясающие фото

На горных участках госграницы с Румынией снежный покров достигает 50-60 см (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ирина Костенко

Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото, на которых можно увидеть немало снега на некоторых участках границы с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Содержание

Сколько снега насыпало на границе

В ГПСУ рассказали, что зима в Украине набирает обороты.

Уточняется, что на горных участках государственной границы с Румынией снежный покров достигает 50-60 сантиметров.

Заснеженная природа на некоторых участках границы (фото: facebook.com/DPSUkraine)

На обнародованных пограничниками кадрах можно увидеть заснеженные склоны, деревья и дороги.

Передвигаться по заснеженным дорогам гораздо сложнее (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Отмечается, что снег, добавляя зимние краски, усложняет работу пограничников.

Четвероногие товарищи пограничников (фото: facebook.com/DPSUkraine)

От текущих погодных условий зависят не только люди. Служебным животным тоже нелегко.

Пост ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Какую погоду прогнозируют в ближайшее время

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение следующих суток, 23 ноября, на территории нашей страны будет облачно:

  • умеренный снег - ночью в Карпатах
  • небольшой снег - в западных областях

Там температура ночью ожидается в пределах 3-8 градусов ниже нуля (мороз). Днем - около нуля.

Кроме того, синоптики прогнозируют:

  • значительный мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега - ночью в северных (кроме Сумской), Винницкой и Черкасской областях
  • небольшой мокрый снег местами - днем в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях

Температура ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На остальной территории Украины - умеренные (местами - значительные) осадки преимущественно в виде дождя.

Температура в течение суток:

  • 3-8 градусов тепла (днем на востоке и юго-востоке страны 8-13°С)
  • в Крыму ночью 8-13 градусов тепла, днем 11-16°С

Прогноз погоды на 23 ноября в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC).

"В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", - добавили в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях - порывы ветра 17-22 м/с. Ночью на юге страны - местами 25 м/с.

Прогноз погоды от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Киев и другие города Украины засыпает снегом.

Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, долго ли в Украине будет снег и когда обещают "без осадков".

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