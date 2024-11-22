На границе с Румынией насыпало уже до 60 см снега: потрясающие фото

Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото, на которых можно увидеть немало снега на некоторых участках границы с Румынией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.
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В ГПСУ рассказали, что зима в Украине набирает обороты.
Уточняется, что на горных участках государственной границы с Румынией снежный покров достигает 50-60 сантиметров.
Заснеженная природа на некоторых участках границы (фото: facebook.com/DPSUkraine)
На обнародованных пограничниками кадрах можно увидеть заснеженные склоны, деревья и дороги.
Передвигаться по заснеженным дорогам гораздо сложнее (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Отмечается, что снег, добавляя зимние краски, усложняет работу пограничников.
Четвероногие товарищи пограничников (фото: facebook.com/DPSUkraine)
От текущих погодных условий зависят не только люди. Служебным животным тоже нелегко.
Пост ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение следующих суток, 23 ноября, на территории нашей страны будет облачно:
Там температура ночью ожидается в пределах 3-8 градусов ниже нуля (мороз). Днем - около нуля.
Кроме того, синоптики прогнозируют:
Температура ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
На остальной территории Украины - умеренные (местами - значительные) осадки преимущественно в виде дождя.
Температура в течение суток:
Прогноз погоды на 23 ноября в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC).
"В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", - добавили в Укргидрометцентре.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях - порывы ветра 17-22 м/с. Ночью на юге страны - местами 25 м/с.
Прогноз погоды от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Киев и другие города Украины засыпает снегом.
Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, долго ли в Украине будет снег и когда обещают "без осадков".
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