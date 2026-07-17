На кордоні з Румунією готують до відкриття новий пункт пропуску: коли запрацює

На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією. Зараз там перевіряють готовність інфраструктури, а запуск переходу планують уже цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську митницю.
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За даними митниці, урядова комісія вже розпочала перевірку об'єкта. Її завдання - оцінити, чи готова перша черга будівництва до відкриття руху легкових автомобілів.
Фактично йдеться про фінальний етап підготовки перед запуском нового пункту пропуску.
"Біла Церква - Сігету-Мармацієй" має стати ще одним автомобільним переходом між Україною та Румунією. Очікується, що його відкриття розвантажить інші пункти пропуску, покращить логістику та спростить поїздки для мешканців прикордонних регіонів.
На кордоні з Румунією з'явиться новий пункт пропуску (фото: Закарпатська митниця)
На об'єкті вже облаштували основну інфраструктуру. Зокрема, побудували під'їзну дорогу, укріпили берегову лінію, встановили освітлення, облаштували смуги руху, зони огляду та робочі місця для митників і прикордонників.
Паралельно Закарпатська митниця та Державна прикордонна служба відпрацьовують процедури оформлення транспорту, щоб зробити перетин кордону максимально швидким.
Після відкриття пункт пропуску працюватиме цілодобово.
За інформацією митниці, тут облаштували шість смуг для легкових автомобілів, дві - для автобусів і ще шість - для вантажного транспорту.
Очікується, що щодоби через новий перехід зможуть проїжджати до 700 легкових автомобілів, близько 60 автобусів і до 400 вантажівок.
Раніше РБК-Україна писало, що у літній сезон на західному кордоні України традиційно зростає пасажиропотік, через що на окремих пунктах пропуску утворюються черги. Планувати поїздки варто у будні дні, виїжджати вранці та заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску.
Також через перевантаження польського напрямку українцям радять розглянути альтернативні маршрути для подорожей за кордон. Зокрема, дістатися міжнародних аеропортів можна через Угорщину, Румунію, Словаччину та Молдову, обравши поїзд, автобус або власний автомобіль.