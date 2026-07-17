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На границе с Румынией готовят к открытию новый пункт пропуска: когда заработает

11:51 17.07.2026 Пт
3 мин
Кому станет проще пересечь границу?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Пункт пропуска на границе (Getty Images)

На Закарпатье продолжается подготовка к открытию нового международного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Сейчас там проверяют готовность инфраструктуры, а запуск перехода планируется уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую таможню.

Главное:

  • Запуск уже в этом году: На Закарпатье продолжается финальный этап подготовки к открытию нового автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".
  • Инфраструктура полностью готова: На КПП уже построили подъездную дорогу, укрепили береговую линию реки, установили освещение, обустроили рабочие зоны для таможенников и пограничников и полосы движения.
  • Круглосуточный режим и мощность: Новый переход будет работать 24/7. На нем обустроили 6 полос для легковых автомобилей, 2 - для автобусов и 6 - для грузовиков.
  • Облегчение логистики Открытие нового пункта пропуска поможет разгрузить другие направления на украинско-румынской границе, значительно ускорит оформление транспорта и упростит пересечение границы для жителей приграничных регионов.

По данным таможни, правительственная комиссия уже приступила к проверке объекта . Ее задача - оценить, готова ли первая очередь строительства к открытию движения легковых автомобилей.

Фактически речь идет о финальном этапе подготовки перед запуском нового пункта пропуска.

"Белая Церковь - Сигету-Мармацией" должен стать еще одним автомобильным переходом между Украиной и Румынией. Ожидается, что открытие разгрузит другие пункты пропуска, улучшит логистику и упростит поездки для жителей приграничных регионов.

На границе с Румынией появится новый пункт пропуска (фото: Закарпатская таможня)

Что уже сделали

На объекте уже обустроили основную инфраструктуру. В частности, построили подъездную дорогу, укрепили береговую линию, установили освещение, обустроили полосы движения, зоны осмотра и рабочие места для таможенников и пограничников.

Параллельно Закарпатская таможня и Государственная пограничная служба отрабатывают процедуры оформления транспорта, чтобы сделать пересечение границы максимально быстрым.

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Каким будет новый пункт пропуска

После открытия пункт пропуска будет работать круглосуточно.

По информации таможни, здесь обустроили шесть полос для легковых автомобилей, две - для автобусов и еще шесть - для грузового транспорта .

Ожидается, что ежесуточно через новый переход смогут проезжать до 700 легковых автомобилей, около 60 автобусов и до 400 грузовиков.

Ранее РБК-Украина писало, что в летний сезон на западной границе Украины традиционно растет пассажиропоток, из-за чего в отдельных пунктах пропуска образуются очереди. Планировать поездки следует в будние дни, выезжать по утрам и заранее проверять загруженность пунктов пропуска.

Также из-за перегрузки польского направления украинцам советуют рассмотреть альтернативные маршруты для путешествий за границу. В частности, добраться международными аэропортами можно через Венгрию, Румынию, Словакию и Молдову, выбрав поезд, автобус или собственный автомобиль.

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