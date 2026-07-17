На границе с Румынией готовят к открытию новый пункт пропуска: когда заработает

На Закарпатье продолжается подготовка к открытию нового международного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Сейчас там проверяют готовность инфраструктуры, а запуск перехода планируется уже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую таможню.
Главное:
По данным таможни, правительственная комиссия уже приступила к проверке объекта . Ее задача - оценить, готова ли первая очередь строительства к открытию движения легковых автомобилей.
Фактически речь идет о финальном этапе подготовки перед запуском нового пункта пропуска.
"Белая Церковь - Сигету-Мармацией" должен стать еще одним автомобильным переходом между Украиной и Румынией. Ожидается, что открытие разгрузит другие пункты пропуска, улучшит логистику и упростит поездки для жителей приграничных регионов.
На границе с Румынией появится новый пункт пропуска (фото: Закарпатская таможня)
На объекте уже обустроили основную инфраструктуру. В частности, построили подъездную дорогу, укрепили береговую линию, установили освещение, обустроили полосы движения, зоны осмотра и рабочие места для таможенников и пограничников.
Параллельно Закарпатская таможня и Государственная пограничная служба отрабатывают процедуры оформления транспорта, чтобы сделать пересечение границы максимально быстрым.
После открытия пункт пропуска будет работать круглосуточно.
По информации таможни, здесь обустроили шесть полос для легковых автомобилей, две - для автобусов и еще шесть - для грузового транспорта .
Ожидается, что ежесуточно через новый переход смогут проезжать до 700 легковых автомобилей, около 60 автобусов и до 400 грузовиков.
Ранее РБК-Украина писало, что в летний сезон на западной границе Украины традиционно растет пассажиропоток, из-за чего в отдельных пунктах пропуска образуются очереди. Планировать поездки следует в будние дни, выезжать по утрам и заранее проверять загруженность пунктов пропуска.
Также из-за перегрузки польского направления украинцам советуют рассмотреть альтернативные маршруты для путешествий за границу. В частности, добраться международными аэропортами можно через Венгрию, Румынию, Словакию и Молдову, выбрав поезд, автобус или собственный автомобиль.