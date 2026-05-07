На кордоні з РФ через обстріли палає 2400 гектарів лісу (відео)

Як повідомляється, вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України".

Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства.

"Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ. Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці", - розповіли у "Ліси України".

Також вчора, 6 травня, підприємство провело спільну нараду з представниками військових, ДСНС та місцевої влади.

"Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі дрони", - зазначил у "Ліси України".