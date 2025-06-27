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На границе с Польшей замедлено движение в одном из пунктов пропуска: что произошло

Украина, Пятница 27 июня 2025 15:26
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На границе с Польшей замедлено движение в одном из пунктов пропуска: что произошло Фото: на пункте пропуска "Шегини" проблемы с движением транспорта (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На границе Украины и Польши временно замедлено движение транспорта через пункт пропуска "Шегини". Это связано с дорожными работами на польской стороне, на пункте пропуска "Медика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу (ГПСУ).

"По информации польской стороны, в связи с проведением дорожных работ на территории пункта пропуска "Медика" (Польша), оформление легковых автомобилей на выезд из Украины (въезд в Республику Польша) временно будет осуществляться только через две автобусные полосы движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочно работы по укладке нового асфальтового покрытия на польской стороне границы займут до пяти часов. В связи с работами пропускные процедуры замедлятся исключительно для легковых транспортных средств.

"Обращаем внимание, что в украинском пункте пропуска "Шегини" также продолжается масштабная реконструкция. Просим путешественников учитывать эти обстоятельства при планировании поездки и выбирать альтернативные маршруты. Наименьшая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска "Нижанковичи" и "Смильница", - добавили в ГПСУ.

Ограничения на пунктах пропуска

Отметим, что летом ожидается традиционный рост пассажиропотока на границе Украины, в частности с Польшей. В целом трафик на некоторых направлениях вырос на 25%. Пограничники дали несколько советов украинцам, которые собираются в путешествие.

Среди прочего, на КПП "Шегини" с 5 июня продолжаются ремонтно-модернизационные работы. Из-за этого затруднено оформление на этом пункте пропуска, пограничники советуют пользоваться другими КПП на украинско-польской границе.

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ДПСУ Граница с Украиной
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