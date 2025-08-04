На кордоні з Польщею призупинив роботу один з пунктів пропуску
У пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту в обох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби (ДПСУ).
Збій через аварію електропостачання
Як повідомили прикордонники, причина призупинення роботи - відсутність електроживлення. Через аварійну ситуацію оформлення людей і автомобілів наразі неможливе.
Фахівці вже працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи пункту. Точний час відновлення поки не уточнюється.
Черги на кордоні
Станом на 10:00 на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну - 60 авто. Рух через "Краківець" призупинено в обох напрямках.
Прикордонна служба просить водіїв враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і за можливості обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.
Пункти на кордоні з Польщею
На кордоні України з Польщею працює 9 автомобільних пунктів пропуску, з них найбільші та найзавантаженіші - це:
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Ягодин - Дорогуськ (Волинська область)
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Один з найбільших вантажних пунктів.
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Пропускає фури, автобуси й легкові авто.
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Краківець - Корчова (Львівська область)
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Великий міжнародний пункт.
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Часто тут спостерігаються черги.
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Рава-Руська - Гребенне (Львівська область)
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Інтенсивний пасажирський і вантажний рух.
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Один із ключових пунктів.
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Шегині - Медика (Львівська область)
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Найпопулярніший пішохідний перехід.
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Улюблений серед мешканців прикордонних регіонів.
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Устилуг - Зосін (Волинська область)
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Призначений здебільшого для легкового транспорту.
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Менш завантажений, ніж Ягодин.
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Грушів - Будомєж (Львівська область)
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Менший, але зручний для місцевого трафіку.
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Альтернатива перевантаженим пунктам.
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Смільниця - Кросценко (Львівська область)
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Використовується переважно для легкових авто.
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Нижанковичі - Мальховіце (Львівська область)
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Відкритий у 2023 році.
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Новий сучасний інфраструктурний об’єкт.
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Угринів - Долгобичув (Львівська область)
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Невеликий пункт, підходить для подорожей на легкових авто.
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Нагадаємо, польські перевізники у 2023 році блокували кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Наразі ситуація на польсько-українському кордоні стабільна. Однак, як сказав посол України в Польщі Василь Боднар, є загроза у майбутньому через політичні чинники.