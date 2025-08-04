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На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска

Украина, Понедельник 04 августа 2025 11:41
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На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска Фото: Пункт Краковец закрыт 4 августа из-за отсутствия света (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе временно остановлено оформление лиц и транспорта в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Сбой из-за аварии электроснабжения

Как сообщили пограничники, причина приостановления работы - отсутствие электропитания. Из-за аварийной ситуации оформление людей и автомобилей пока невозможно.

Специалисты уже работают над устранением проблемы и восстановлением работы пункта. Точное время восстановления пока не уточняется.

Очереди на границе

По состоянию на 10:00 на выезд из Украины ожидает 30 автомобилей, на въезд в Украину - 60 авто. Движение через "Краковец" приостановлено в обоих направлениях.

Пограничная служба просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.

Пункты на границе с Польшей

На границе Украины с Польшей работает 9 автомобильных пунктов пропуска, из них самые большие и самые загруженные - это:

  1. Ягодин - Дорогуск (Волынская область)

    • Один из крупнейших грузовых пунктов.

    • Пропускает фуры, автобусы и легковые авто.

  2. Краковец - Корчева (Львовская область)

    • Крупный международный пункт.

    • Часто здесь наблюдаются очереди.

  3. Рава-Русская - Гребенное (Львовская область)

    • Интенсивное пассажирское и грузовое движение.

    • Один из ключевых пунктов.

  4. Шегини - Медика (Львовская область)

    • Самый популярный пешеходный переход.

    • Любимый среди жителей приграничных регионов.

  5. Устилуг - Зосин (Волынская область)

    • Предназначен в основном для легкового транспорта.

    • Менее загружен, чем Ягодин.

  6. Грушев - Будомеж (Львовская область)

    • Меньший, но удобный для местного трафика.

    • Альтернатива перегруженным пунктам.

  7. Смильница - Кросценко (Львовская область)

    • Используется преимущественно для легковых авто.

  8. Нижанковичи - Мальховице (Львовская область)

    • Открыт в 2023 году.

    • Новый современный инфраструктурный объект.

  9. Угринов - Долгобичув (Львовская область)

    • Небольшой пункт, подходит для путешествий на легковых авто.

Напомним, польские перевозчики в 2023 году блокировали несколько пунктов пропуска на границе с Украиной.

Сейчас ситуация на польско-украинской границе стабильная. Однако, как сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, есть угроза в будущем из-за политических факторов.

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Польша Граница с Украиной
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