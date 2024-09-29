На кордоні з Польщею припинив роботу один з пунктів перетину: в чому причина

Нагадаємо, що днями ми повідомляли, що на контрольно-пропускному пункті "Могилів-Подільський - Отач" можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів.

Крім того, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

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