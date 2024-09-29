На границе с Польшей прекратил работу один из пунктов пересечения: в чем причина

Напомним, что на днях мы сообщали, что на контрольно-пропускном пункте "Могилев-Подольский - Отач" могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с установлением весовых комплексов.

Кроме того, на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" в течение двух месяцев могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с ремонтными работами со стороны Польши.

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