На кордоні з Молдовою найближчими днями можуть бути складнощі з перетином: у чому причина

На контрольно-пропускному пункті "Могилів-Подільський - Отач" протягом двох днів можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

Як уточнили на митниці, у період з 25 до 27 вересня в пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" буде проводитись встановлення вагових комплексів.

25.09 - у напрямку руху "в'їзд в Україну";

26-27.09 - у напрямку руху "виїзд з України".

"Під час проведення ремонтних робіт рух транспортних засобів комерційного призначення може бути обмежено однією полосою. Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх маршрутів", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

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