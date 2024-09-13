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На кордоні з Польщею протягом двох місяців можуть бути складнощі з перетином: у чому причина

П'ятниця 13 вересня 2024 17:12
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На кордоні з Польщею протягом двох місяців можуть бути складнощі з перетином: у чому причина Ілюстративне фото: на КПП "Медика-Шегині" може бути затримка з перетиом кордону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили прикордонники, польська сторона у пункті пропуску "Медика" розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

Як зазначають у відомстві, це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

"Просимо громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - сказано у повідомленні.

Збій в системі митної служби Польщі

На початку вересня прикордонники повідомляли про те, що на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через технічний збій можливі затримки транспорту.

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