На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску призупинив рух вантажівок: що сталося

"У звʼязку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" польською Стороною призупинено оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що на вʼїзд в Україну пропускається лише транспорт з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та тваринами.

Пропуск автобусів здійснюється у звичному порядку.

Водіїв вантажних транспортних засобів закликають врахувати відповідну інформацію

Зазначимо, вчора прикордонники попереджали, що Польща може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" через акцію протесту.

Нагадаємо, на початку квітня польські фермери погрожували заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через значний імпорт зерна з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.