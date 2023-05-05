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На границе с Польшей один из пунктов пропуска приостановил движение грузовиков: что произошло

Фото: на границе с Польшей один из пунктов пропуска приостановил движение грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Польша приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Это произошло из-за акции протеста польских фермеров на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В связи с акцией протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" польской Стороной приостановлено оформление грузовиков на въезд и выезд", - говорится в сообщении.

Указано, что на въезд в Украину пропускается только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными.

Пропуск автобусов осуществляется в обычном порядке.

Водителей грузовых транспортных средств призывают учесть соответствующую информацию

Отметим, что вчера пограничники предупреждали, что Польша может приостановить оформление грузовиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" из-за акции протеста.

Напомним, в начале апреля польские фермеры угрожали заблокировать на несколько дней пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" из-за значительного импорта зерна из Украины.

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