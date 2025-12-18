На кордоні з Польщею можливі затримки: у ДПСУ пояснили, що відбувається

Чому рух на кордоні сповільнився та як надовго

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, тимчасове сповільнення руху на кордоні з Польщею пов'язане з технічними роботами.

Йдеться, за повідомленням польської сторони, про проведення сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща.

З огляду на це повідомляється про можливе уповільнення оформлення транспортних засобів:

як на в'їзд в Україну;

так і на виїзд з території країни.

"В усіх пунктах пропуску, що межують із Львівською областю", - уточнили в ДПСУ.

Насамкінець громадянам розповіли, що завершення технічних робіт заплановане орієнтовно до 15:00 за київським часом.

Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Варто зазначити, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня. Хоча пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в бліц-інтерв'ю РБК-Україна пояснив громадянам, як проїхати кордон швидко та без черг.

Крім того, він нагадав, що рейсові автобуси їздять за системою "єЧерга". Вона також дозволяє відстежити завантаженість пунктів пропуску на шляху до різних країн.

"У більшості пунктів пропуску, але не в усіх, для них передбачено слотування за часом. Тобто для них визначається день і година, коли прибуває автобус для перетину кордону", - зауважив Демченко

Тобто електронна черга для перетину кордону - це інструмент, який дозволяє водію та перевізнику керувати власним часом замість очікування на перетин кордону у фізичній черзі перед пунктом пропуску.

Наразі "єЧерга" працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок й автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами.