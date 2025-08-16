ua en ru
На кордоні з Польщею з Audi дістали сотні прихованих "електронок" та AirPods (фото)

Субота 16 серпня 2025
На кордоні з Польщею з Audi дістали сотні прихованих "електронок" та AirPods (фото) Фото: на Львівщині митники зупинили "зелену схему" з Audi (t.me/UkraineCustoms)
Автор: Каріна Левицька

На кордоні з Польщею митники зупинили контрабанду майже на мільйон гривень. У автомобілі Audi, який їхав через "зелений коридор", виявили 840 електронних сигарет та 17 пар навушників AirPods Pro, захованих у різних схованках машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.

У пункт пропуску "Краківець-Корчова" з Польщі заїхав транспортний засіб під керуванням громадянина України. Водій обрав для проходження митного контролю смугу руху "зелений коридор", чим заявив, що не перевозить заборонених товарів, або таких, що підлягають оподаткуванню.

Фото: на Львівщині митники зупинили "зелену схему" з Audi (t.me/UkraineCustoms)

Втім, під час огляду автомобіля митники виявили приховані підакцизні товари:

  • електронні сигарети "roqy 40000" в асортименті, загальною кількістю 840 штук,
  • 17 пар навушників Apple AirPods Pro.

Товари були сховані у ніші для запасного колеса, під капотом та у відсіку для зарядного пристрою, закритому пластиковою кришкою.

За фактом незаконного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю відносно порушника складено протокол.

Також до правоохоронних органів направлено повідомлення про факт вчинення дій, які мають ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 204 ККУ про незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 825 тисяч гривень.

Перетин кордону в Україні

Зауважимо, що перетин кордону - це відповідальна і водночас стресова частина подорожі. Один невдалий жарт чи необережне формулювання може спричинити зайві перевірки або навіть відмову у в’їзді.

РБК-Україна вже писало про 8 фраз, які краще говорити прикордонникам та митникам.

Нагадаємо також, що в Британії цього року провели одну з найбільших антинаркотичних операцій в історії країни.

Велику партію наркотиків виявили прикордонники на судні з Панами.

