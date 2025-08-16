ua en ru
На границе с Польшей из Audi достали сотни скрытых "электронок" и AirPods (фото)

Польша, Суббота 16 августа 2025 16:35
На границе с Польшей из Audi достали сотни скрытых "электронок" и AirPods (фото) Фото: на Львовщине таможенники остановили "зеленую схему" с Audi (t.me/UkraineCustoms)
Автор: Карина Левицкая

На границе с Польшей таможенники остановили контрабанду почти на миллион гривен. В автомобиле Audi, который ехал через "зеленый коридор", обнаружили 840 электронных сигарет и 17 пар наушников AirPods Pro, спрятанных в разных тайниках машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы Украины.

В пункт пропуска "Краковец-Корчова" из Польши заехало транспортное средство под управлением гражданина Украины. Водитель выбрал для прохождения таможенного контроля полосу движения "зеленый коридор", чем заявил, что не перевозит запрещенных товаров, или таких, которые подлежат налогообложению.

Фото: на Львовщине таможенники остановили "зеленую схему" с Audi (t.me/UkraineCustoms)

Впрочем, во время осмотра автомобиля таможенники обнаружили скрытые подакцизные товары:

  • электронные сигареты "roqy 40000" в ассортименте, общим количеством 840 штук,
  • 17 пар наушников Apple AirPods Pro.

Товары были спрятаны в нише для запасного колеса, под капотом и в отсеке для зарядного устройства, закрытом пластиковой крышкой.

По факту незаконного перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля в отношении нарушителя составлен протокол.

Также в правоохранительные органы направлено сообщение о факте совершения действий, имеющих признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК о незаконной транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет около 825 тысяч гривен.

Пересечение границы в Украине

Заметим, что пересечение границы - это ответственная и одновременно стрессовая часть путешествия. Одна неудачная шутка или неосторожная формулировка может повлечь лишние проверки или даже отказ во въезде.

РБК-Украина уже писало о 8 фразах, которые лучше говорить пограничникам и таможенникам.

Напомним также, что в Британии в этом году провели одну из крупнейших антинаркотических операций в истории страны.

Крупную партию наркотиков обнаружили пограничники на судне из Панамы.

Пограничная служба Пограничники
