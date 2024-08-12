На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску: причина та дата

У вівторок, 13 серпня, у пункті пропуску спільного кордону "Паланка-Маяки-Удобне" плануються роботи з ремонту електромереж. Через це у першій половині доби КПП буде закрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"3 серпня з 08:00 до 12:00 у пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" проводитимуть планові роботи з обслуговування електромереж", - сказано у повідомленні.
Тим, хто подорожує, для уникнення незручностей та затримок під час подорожі радять перетинати державний кордон через найближчий пункт пропуску "Старокозаче".
Нагадаємо, до 30 вересня через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом.
Також з 10 серпня рух двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль" буде змінено задля зменшення затримок при проходженні кордону.
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