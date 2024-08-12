На границе с Молдовой временно не будет работать один из пунктов пропуска: причина и дата

"3 августа с 08:00 до 12:00 в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетей", – говорится в сообщении.

Тем, кто путешествует, во избежание неудобств и задержек во время путешествия советуют пересекать государственную границу через ближайший пункт пропуска "Староказаче".