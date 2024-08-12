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На границе с Молдовой временно не будет работать один из пунктов пропуска: причина и дата

Фото: КПП "Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать 13 августа (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 13 августа, в пункте пропуска общей границы "Паланка-Маяки-Удобное" планируются работы по ремонту электросетей. Поэтому в первой половине суток КПП будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"3 августа с 08:00 до 12:00 в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетей", – говорится в сообщении.

Тем, кто путешествует, во избежание неудобств и задержек во время путешествия советуют пересекать государственную границу через ближайший пункт пропуска "Староказаче".

Напомним, до 30 сентября из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать с ограниченным маршрутом.

Также с 10 августа движение двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль" будет изменено для уменьшения задержек при прохождении границы.

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Граница с УкраинойМолдоваПограничная служба