UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок: у чому причина

Фото: на кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській , Вінницькій та Чернівецькій областях вдень 6 лютого тимчасово припинили пропуск вантажівок до Молдови. Причина - ускладнення погодних умов.

Наразі тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" та "Тудора" (суміжний з українським пунктом пропуску "Старокозаче") в Одеській області.

Обмеженняввели й в пунктах пропуску "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" в Чернівецькій області.

Також призупинено пропуск вантажних транспортних засобів у пункті пропуску "Отач" (суміжний український пункт пропуску "Могилів-Подільський") у Вінницькій області.

Зазначається, що оформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови, узв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця.

Водіїв і перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 31 січня на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів і товарів. Причиною став вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.

А 26 січня на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна службаМолдоваДПСУКордон з Україною