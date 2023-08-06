На кордоні Іспанії та Франції сталася лісова пожежа: евакуювали понад 130 людей

У Портбоу, що кордоні Іспанії з Францією поблизу узбережжя Середземного моря спалахнула лісова пожежа. Рятувальники евакуювали понад 130 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Полум'я охопило близько 435 гектарів землі, під загрозою опинилися приблизно 2500 гектарів. Для ліквідації пожежі рятувальники з північно-східного регіону Іспанії Каталонія об’єдналися з французькими колегами. Місцеві жителі були евакуйовані через кілька годин після оголошення пожежі.

Зазначається, що сильний вітер допоміг вогню поширитись та не дозволив пожежникам провести повітряну операцію за допомогою літаків, які мали скидати воду.

Представники цивільного захисту Каталонії повідомили, що близько 4000 людей залишилися без електрики, а залізничний рух між Портбоу та Фігерасом було призупинено. Головна дорога до французького кордону також була закрита.

Пожежі в Іспанії

У липні масштабна пожежа на Канарських островах знищив житлові будинки, евакуювати довелося близько 500 місцевих жителів. Для гасіння вогню залучили армію.

Також, у березні пожежа поблизу іспанського містечка Вільянуева-де-Вівер знищила близько 4 тисячі гектарів лісу. Понад 1000 людей змушені були евакуюватись.

Згідно з даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі (Effis), у 2022 році в Іспанії близько 500 пожеж знищили понад 300 тисяч гектарів.