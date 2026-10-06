На кордоні з Білоруссю латвійським військовим погрожували озброєні люди в масках

Міграційна криза на кордонах Білорусі з ЄС почалася влітку 2021 року, коли режим Лукашенка почав масово переправляти мігрантів з Близького Сходу до Польщі, Литви та Латвії. Відтоді ситуація періодично загострюється. Наприкінці липня на литовсько-білоруському кордоні мігранти напали на прикордонника і намагалися затягти його в Білорусь, він дістав легкі поранення.

Москва тим часом відповідає погрозами. Наприкінці вересня посольство РФ в Ірландії пригрозило НАТО ядерною зброєю у разі блокування Калінінградської області. Водночас російські дипломати назвали безпідставними звинувачення в підготовці вторгнення до європейських країн чи веденні гібридної війни.