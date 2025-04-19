На кордоні ажіотаж у переддень Великодня: де найбільші черги

За минулу добу державний кордон України перетнули:

на в'їзд - 70 тисяч осіб;

на виїзд - 49 тисяч осіб.

За даними ДПСУ, пункти пропуску, де фіксується найінтенсивніший рух - це "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська". Менше навантаження у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі".

У пункті пропуску "Шегині" триває ремонт, тому прикордонники попереджають про можливі затори.

"Для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів", - йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі також попереджають про можливе збільшення пасажиропотоку і після великодніх свят.

"Рекомендуємо планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску", - додали прикордонники.