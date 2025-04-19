На кордоні ажіотаж у переддень Великодня: де найбільші черги

Перед Великоднем на кордоні України збільшився пасажиропотік. За добу кордон перетнули понад 109 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
За минулу добу державний кордон України перетнули:
За даними ДПСУ, пункти пропуску, де фіксується найінтенсивніший рух - це "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська". Менше навантаження у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі".
У пункті пропуску "Шегині" триває ремонт, тому прикордонники попереджають про можливі затори.
"Для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів", - йдеться у повідомленні.
У прикордонній службі також попереджають про можливе збільшення пасажиропотоку і після великодніх свят.
"Рекомендуємо планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску", - додали прикордонники.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники попереджали, що напередодні Великодня на кордоні почав збільшуватись пасажиропотік. На окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.
У поліції повідомляли РБК-Україна, що на Великдень правоохоронці посилять заходи безпеки. Поліцейські можуть проводити перевірки громадян.
Президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія напередодні і після Великодня може завдати ударів по енергетиці. За його словами, розвідка має інформацію, що РФ може готувати атаки.
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