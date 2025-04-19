На границе ажиотаж в канун Пасхи: где самые большие очереди

За минувшие сутки государственную границу Украины пересекли:

на въезд - 70 тысяч человек;

на выезд - 49 тысяч человек.

По данным ГПСУ, пункты пропуска, где фиксируется интенсивное движение - это "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Меньшая нагрузка в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе".

В пункте пропуска "Шегини" продолжается ремонт, поэтому пограничники предупреждают о возможных пробках.

"Для ускорения оформления на границе работают дополнительные пограничные наряды, увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов", - говорится в сообщении.

В пограничной службе также предупреждают о возможном увеличении пассажиропотока и после пасхальных праздников.

"Рекомендуем планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - добавили пограничники.