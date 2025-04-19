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На границе ажиотаж в канун Пасхи: где самые большие очереди

Фото: в ГПСУ предупредили об ажиотаже на границе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Перед Пасхой на границе Украины увеличился пассажиропоток. За сутки границу пересекли более 109 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

За минувшие сутки государственную границу Украины пересекли:

  • на въезд - 70 тысяч человек;
  • на выезд - 49 тысяч человек.

По данным ГПСУ, пункты пропуска, где фиксируется интенсивное движение - это "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Меньшая нагрузка в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе".

В пункте пропуска "Шегини" продолжается ремонт, поэтому пограничники предупреждают о возможных пробках.

"Для ускорения оформления на границе работают дополнительные пограничные наряды, увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов", - говорится в сообщении.

В пограничной службе также предупреждают о возможном увеличении пассажиропотока и после пасхальных праздников.

"Рекомендуем планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - добавили пограничники.

 

Напомним, ранее украинские пограничники предупреждали, что накануне Пасхи на границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.

В полиции сообщали РБК-Украина, что на Пасху правоохранители усилят меры безопасности. Полицейские могут проводить проверки граждан.

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия накануне и после Пасхи может нанести удары по энергетике. По его словам, разведка располагает информацией, что РФ может готовить атаки.

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