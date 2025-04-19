На границе ажиотаж в канун Пасхи: где самые большие очереди

Перед Пасхой на границе Украины увеличился пассажиропоток. За сутки границу пересекли более 109 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
За минувшие сутки государственную границу Украины пересекли:
По данным ГПСУ, пункты пропуска, где фиксируется интенсивное движение - это "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Меньшая нагрузка в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе".
В пункте пропуска "Шегини" продолжается ремонт, поэтому пограничники предупреждают о возможных пробках.
"Для ускорения оформления на границе работают дополнительные пограничные наряды, увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов", - говорится в сообщении.
В пограничной службе также предупреждают о возможном увеличении пассажиропотока и после пасхальных праздников.
"Рекомендуем планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - добавили пограничники.
Напомним, ранее украинские пограничники предупреждали, что накануне Пасхи на границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.
В полиции сообщали РБК-Украина, что на Пасху правоохранители усилят меры безопасности. Полицейские могут проводить проверки граждан.
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия накануне и после Пасхи может нанести удары по энергетике. По его словам, разведка располагает информацией, что РФ может готовить атаки.
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