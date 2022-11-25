На кордонах ускладнена робота пунктів пропуску: що відомо

Станом на ранок ускладнена робота пунктів пропуску "Краківець" (кордон з Польщею), "Косино" (кордон з Угорщиною) та "Табаки" (на кордоні з Молдовою). Ці пункти можуть припинити оформлення осіб і транспорту.

На КПП "Вилки" (угорський кордон), "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка" (молдовський кордон) пропускають лише пішоходів.

В пункті "Орлівка" на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легковиків, мікроавтобусів та пішоходів.

Нагадаємо, вчора на кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою низка пропускних пунктів припинили роботу через відсутність електрики.

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