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На кордонах ускладнена робота пунктів пропуску: що відомо

Фото: на кордоні Україні перебої у роботі пропускних пунктів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні України сьогодні, 25 листопада, ускладнена робота пунктів пропуску. Деякі з них можуть припинити оформлення осіб та транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Станом на ранок ускладнена робота пунктів пропуску "Краківець" (кордон з Польщею), "Косино" (кордон з Угорщиною) та "Табаки" (на кордоні з Молдовою). Ці пункти можуть припинити оформлення осіб і транспорту.

На КПП "Вилки" (угорський кордон), "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка" (молдовський кордон) пропускають лише пішоходів.

В пункті "Орлівка" на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легковиків, мікроавтобусів та пішоходів.

Нагадаємо, вчора на кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою низка пропускних пунктів припинили роботу через відсутність електрики.

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