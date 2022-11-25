На границах усложнена работа пунктов пропуска: что известно

По состоянию на утро осложнена работа пунктов пропуска "Краковец" (граница с Польшей), "Косино" (граница с Венгрией) и "Табаки" (граница с Молдовой). Эти пункты могут прекратить оформление лиц и транспорта.

На КПП "Вилки" (венгерская граница), "Малоярославец", "Новые Трояны" и "Виноградовка" (молдовская граница) пропускают только пешеходов.

В пункте "Орловка" на границе с Румынией осуществляется оформление легковушек, микроавтобусов и пешеходов.

Напомним, вчера на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой ряд пропускных пунктов прекратили работу из-за отсутствия электричества.

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