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На границах усложнена работа пунктов пропуска: что известно

Фото: на границе Украины перебои в работе пропускных пунктов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе Украины сегодня, 25 ноября, усложнена работа пунктов пропуска. Некоторые из них могут прекратить оформление лиц и транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

По состоянию на утро осложнена работа пунктов пропуска "Краковец" (граница с Польшей), "Косино" (граница с Венгрией) и "Табаки" (граница с Молдовой). Эти пункты могут прекратить оформление лиц и транспорта.

На КПП "Вилки" (венгерская граница), "Малоярославец", "Новые Трояны" и "Виноградовка" (молдовская граница) пропускают только пешеходов.

В пункте "Орловка" на границе с Румынией осуществляется оформление легковушек, микроавтобусов и пешеходов.

Напомним, вчера на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой ряд пропускных пунктов прекратили работу из-за отсутствия электричества.

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Граница с Украинойпограничная служба