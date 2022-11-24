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На кордоні з Угорщиною та Румунією не працюють декілька пунктів пропуску

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 11:31
На кордоні з Угорщиною та Румунією не працюють декілька пунктів пропуску Фото: на кордоні з Угорщиною та Румунією не працює низка КПП (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні з Угорщиною та Румунією через знеструмлення призупинили роботу декілька пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонники зазначають, що наразі не працюють пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією, а також пункти "Косино" та "Дзвінкове" на угорському кордоні.

У цих пунктах через відсутність електроенергії призупинено оформлення осіб та транспортних засобів.

"Просимо врахувати цю інформацію, та по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Молдові повідомили, що низка пунктів пропуску на кордоні з Україною не працюють через відсутність електроенергії та технічні несправності в базі даних української митниці.

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