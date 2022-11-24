Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: які саме

На кордоні з Молдовою через відсутність електроенергії не працюють пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Молдови в Telegram.

Молдовські прикордонники зазначають, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні.

Мова йде про пункти Вулканешти-Виноградівка, Мирне-Табаки, Чадир-Лунга - Нові Трояни, Бричани-Росошани, Окниця-Сокиряни, Ґріманкауць-Вашківці, Джурджулешть-Рені, Чишмикиой-Долинске.

Нагадаємо, через вчорашні ракетні удари Росії у Модові спостерігалися серйозні проблеми зі світлом.

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