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Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: які саме

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Кишинів, Четвер 24 листопада 2022 08:44
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: які саме Фото: на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні з Молдовою через відсутність електроенергії не працюють пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Молдови в Telegram.

Молдовські прикордонники зазначають, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні.

Мова йде про пункти Вулканешти-Виноградівка, Мирне-Табаки, Чадир-Лунга - Нові Трояни, Бричани-Росошани, Окниця-Сокиряни, Ґріманкауць-Вашківці, Джурджулешть-Рені, Чишмикиой-Долинске.

Нагадаємо, через вчорашні ракетні удари Росії у Модові спостерігалися серйозні проблеми зі світлом.

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