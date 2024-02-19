Кордон з Польщею заблоковано: чи пропускають протестувальники автобуси та легкові авто

"В першу чергу польські фермери блокують рух для вантажних транспортних засобів. Вони обіцяли не блокувати рух для легкових автомобілів, так і автобусів", - заявив він.

Демченко додав, що прикордонники відмічають, що як легковики, так і автобуси перетинають кордон як на виїзд з України, так і слідують з Польщі в напрямку України.

"Тому сказати, що вони блокують рух я не можу. Звісно, що ми звертали увагу й на відеоматеріали, які з'являлися у відкритому доступі що начебто вони перешкоджали руху автобусам. Але скоріш за все через їх перебування на автошляхах, які ведуть до кордону, просто ускладнює рух для певних категорій транспорту власне, щоб об'їхати місця скупчення польських фермерів. Але ще раз зазначу, що рух автобусів зокрема відбувається в обидва боки", - заявив він.

Блокада Польщею кордону із Україною

Раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".

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